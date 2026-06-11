"Мы все-таки цивилизованные люди": Медведев об ответе на удар ВСУ по музею в Севастополе

Россия не будет наносить ответный удар по объектам культуры Украины после атаки ВСУ на музей-панораму "Оборона Севастополя". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. По его словам, на Украине имеются "другие весьма привлекательные цели".

"Хочется ответить симметрично по подобным объектам у них. Но вы понимаете, мы этого делать не будем, потому что мы все-таки цивилизованные люди. Но там есть другие, и мы все знаем, весьма привлекательные цели, о которых Вооруженные силы забывать не должны", - сказал Медведев во время заседания экспертного совета по формированию народной программы "Единой России".

Он также добавил, что решение ВСУ бить по объектам культуры России не поддаются никакой логике.

Напомним, украинский БПЛА в ночь на 10 июня целенаправленно ударил по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В музее начался серьезный пожар, ему присвоен 4-й ранг. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, великий шедевр Франца Рубо "практически уничтожен". Позднее также стало известно, что фрагменты оригинального полотна Франца Рубо, посвященного обороне Севастополя в годы Крымской войны, не пострадали.