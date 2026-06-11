11 Июня 2026
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Спорт Краснодарский край
Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

В Темрюкском районе накануне Дня России открыли комплекс ГТО

В станице Запорожской накануне Дня России состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки комплекса ГТО, которая построена благодаря участию в краевой программе "Развитие физической культуры и спорта", сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района. Мероприятие собрало жителей, гостей и представителей администрации.

С приветственным словом выступили заместитель главы Людмила Черная и начальник отдела по физической культуре и спорту Дмитрий Семикин, отметив, что ГТО - это не только спорт высших достижений, но и путь к здоровью и развитию людей любого возраста.

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Новая площадка оснащена безопасным покрытием, оборудована перекладинами, брусьями, скамьями и тренажёрами, что позволяет не только выполнять обязательные нормативы ГТО, но и эффективно готовиться к ним с помощью различных тренажёров. Общая стоимость проекта составила 5 млн рублей.

Старт возрождению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО был дан в 2014 году по инициативе общественности и утверждён Указом Президента РФ Владимиром Путиным.

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Первая площадка ГТО в районе была открыта шесть лет назад в Темрюке на территории спортивного комплекса "Скиф". Спортивная зона быстро завоевала внимание жителей города разных возрастов и стала надёжным инструментом подготовки к спортивным испытаниям.

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Площадка ГТО открыта для всех желающих. Админисрация Темрюкского района призывает активно заниматься спортом, поддерживать здоровый образ жизни и стремиться к высоким спортивным результатам.

Теги: темрюкский район, комплекс гто


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