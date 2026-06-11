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Фото: Накануне.RU

Российский банкир дал совет, как заработать на вкладах по максимуму

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что правильный выбор срочности вкладов поможет заработать на банковских вкладах.

По его мнению, сейчас оптимальными сроками вклада являются шесть месяцев или год.

Пьянов отметил, что при выборе вклада важно сравнивать предложения банков и учитывать, что слишком высокая ставка в некрупном банке может означать высокую рискованность продукта.

Правильный выбор срочности вкладов и сравнение предложений банков помогут заработать на банковских вкладах по максимуму, такое мнение выразил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью РИА Новости.

"Сейчас большинство аналитиков прогнозирует дальнейшие снижение ключевой ставки. Если отталкиваться от этого прогноза, важно выбрать правильную срочность вкладов, желательно достаточно длинную, но не слишком длинную, чтобы не пропустить смену тенденции. То есть трехлетний вклад — это слишком, а вот правильная опция — шестимесячный вклад или годовой вклад", — пояснил он.

Также, напомнил первый зампред ВТБ, нужно сравнить предложения банков, потому что слишком высокая ставка в некрупном банке может означать высокую рискованность этого продукта, отметил Пьянов.

"Выбор понадежней — банк с максимальной ставкой на срок полгода-год", — подытожил он.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады мая снизилась на 0,07 процентного пункта — до 12,97 процента годовых, сообщал в начале июня Банк России.

ЦБ последовательно, но осторожно смягчает ДКП с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21 процент, то в конце года — 16 процентов. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд — до 14,5 процента, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.

 

Теги: втб, вклады,


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