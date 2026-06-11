"Авто-ном" может перестать возить екатеринбуржецв после смертельного ДТП у храма

Власти Екатеринбурга могут отказаться от компании "Авто-ном" как от перевозчика после смертельного ДТП, произошедшего у храма Большой Златоуст. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов.

"Надо быть готовым, что этот перевозчик вообще уйдет с линии, а людей нам надо возить", — цитирует Орлова ЕАН.

По его словам, замглавы города Александр Толкачев проведет совещание с перевозчиками, чтобы заранее найти потенциальную замену ООО "Авто-ном". Градоначальник также отметил, что мэрия не имеет власти над частными перевозчиками в плане влияния на кадровую политику, но и полностью заменить их на подконтрольный городской администрации "Гортранс" не выйдет.

"Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы не допускать впредь подобных трагедий. Но это конкурентный рынок по федеральному закону. Например, электротранспорт полностью находится в ведении "Гортранса". Мы провели колоссальную работу, чтобы в профессию приходили подготовленные водители. Но у частных перевозчиков, к сожалению, не все мы можем контролировать. Они сегодня значительную долю рынка занимают", — добавил мэр.

Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и маленький мальчик. Трое пострадавших были доставлены в медучреждения.

Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус. Оба уже задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения. Расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.