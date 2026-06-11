11 Июня 2026
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Происшествия Ростовская область
Фото: Накануне.RU

В Ростове впервые оштрафовали за критику талибов в соцсетях

В Ростове-на-Дону Октябрьский районный суд вынес решение по делу о разжигании вражды. 19-летний местный житель получил штраф за публичную критику движения "Талибан". News.ru отмечает, что это первый подобный случай в России после того, как власти сняли с этой организации статус террористической.

Поводом для разбирательства стал комментарий в сообществе "ВКонтакте". Юноша отреагировал на новость о том, что Афганистан планирует поставлять в Россию продукты и товары. В своем сообщении он использовал нецензурную брань в адрес представителей движения. Судья решил, что такие слова провоцируют ненависть между народами России и Афганистана.

Кроме того, суд нашел у молодого человека и другие нарушения. В материалах дела указано, что в своих постах он пропагандировал насилие против мигрантов и призывал портить их имущество. Ростовчанин полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд обязал его выплатить административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее Госавтоинспекция Свердловской области предупредила, что за публикацию фото и видео с нарушениями ПДД ради пиара или пропаганды опасной езды теперь будут жестко штрафовать. Согласно закону, обычным гражданам за "героизацию" лихачей грозит штраф до 100 тысяч рублей, должностным лицам - до 200 тысяч, а организациям - до миллиона рублей.

Теги: штраф, талибы, соцсети


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