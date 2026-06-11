В МИДе прокомментировали встречу с послами Великобритании, Германии и Франции

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали встречу с послами Великобритании, Германии и Франции, о которой попросили сами иностранные дипломаты.

Встречу с послами проводил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной "коалиции желающих". Были разъяснены принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта на основе устранения его первопричин", - говорится в заявлении МИДа.

Послы трех европейских стран запросили встречу в Министерстве иностранных дел России после того, как на этой неделе главы Великобритании, Германии и Франции провели в Лондоне переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.