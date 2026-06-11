В Москве задержали с наркотиками уволенного вице-губернатора Новосибирской области

58-летнего бывшего первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками, сообщают российские СМИ. В момент задержания, по данным Mash, экс-чиновник, вероятно, находился под действием кокаина. Также у него обнаружили несколько свертков с предположительно запрещенными веществами.

Петухов уехал в Москву и несколько дней не выходил на связь с коллегами и родными. Сообщается, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Также известно, что 8 июня чиновника, работавшего первым заместителем губернатора с 2015 года, уволили.

В апреле этого года в Удмуртии задержали бывшего министра сельского хозяйства республики Михаила Юдина. Мужчина в момент задержания был за рулем, у него изъяли каннабис, а сам он был в состоянии наркотического опьянения.