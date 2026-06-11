"Уральские авиалинии" изменили расписание из-за ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика

В авиакомпании "Уральские авиалинии" вновь предупредили о корректировках расписания из-за ограничений в аэропортах на юге России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, в связи с вводом 11 июня временных ограничений в аэропортах Сочи и Геленджика авиакомпания вынужденно вносит изменения в расписание рейсов.

"Время вылета и прилета рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Барнаула, Домодедово, Екатеринбурга и других перенесено на более позднее. На запасной аэродром в Минводы направлен рейс U6-149 по маршруту "Екатеринбург – Геленджик". Пассажиры в пункт назначения будут доставлены наземным транспортом за счет авиакомпании. Обратный рейс U6-150 "Геленджик – Екатеринбург" будет выполнен из аэропорта Минводы. Пассажиры из Геленджика в Минводы также отправятся наземным транспортом", - говорится в сообщении.

Актуальный статус рейса пассажиры могут отслеживать на онлайн-табло аэропортов и официальном сайте авиакомпании.

Напомним, ранее на этой неделе "Уральские авиалинии" уже заявляли о корректировках расписания из-за ситуации с ограничениями в российских аэропортах.