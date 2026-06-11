Новый спортзал для жителей Кольцово откроется уже в июне

Новый спортивный зал на территории школы № 92 в Кольцово откроется уже в июне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Зал будет доступен не только для школьников, а для всех желающих заниматься спортом.

По словам директора школы Евгения Косова, в новом здании будет два спортзала: основной площадью 670 кв.м. и малый на втором этаже площадью 160 кв.м. Благодаря этому, уроки физкультуры могут проходить для двух классов одновременно – залы могут вместить 50 человек. Здесь же разместится трансформируемая баскетбольная площадка, будет предусмотрено хранилище для лыж, оборудованы тренерские, а также раздевалки с душевыми для мальчиков и девочек на 20 человек каждая.

"Благодаря поддержке главы Екатеринбурга Алексея Орлова в микрорайоне реализуется уникальный пилотный проект. Такая технология возведения спортивных залов может транслироваться в будущем для других объектов образования и спорта", – отметила директор департамента образования Елена Кириченко.

Она напомнила, что из-за невозможности закрыть школу на 1,6 тыс. детей, капремонт было решено делать поэтапно. Сначала рабочие заменили систему отопления, окна и кровлю, потом возвели отдельное строение для занятий спортом. На третьем же этапе планируется возвести выносной пищеблок

Заключительный этап – полное перепрофилирование школы: за счет высвобожденных пространств (пищеблока и старого спортивного зала) школа увеличит учебные площади, не прерывая при этом учебного процесса.