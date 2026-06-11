Опознан ребенок, погибший в ДТП с автобусом в центре Екатеринбурга

Силовики установили личность ребенка, погибшего в ДТП с участием автобуса в центре Екатеринбурга. Как оказалось, мальчик погиб со своей матерью.

Авария произошла накануне вечером на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице. Столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, после чего автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

Изначально сообщалось, что полицейские установили личности погибших и пострадавших, за исключением погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет. Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, личность ребенка к настоящему моменту также установлена.

"Это житель Верх-Исетского района. Он погиб вместе с матерью", - сообщил полковник Горелых.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU уточнили, что сотрудники СКР, расследующие это резонансное происшествие, уже связались с родственниками погибшей женщины и ее ребенка.

"Их родные будут допрошены в рамках расследования", - добавили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус. Оба уже задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинения. Расследование находится на контроле главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.