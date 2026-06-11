СМИ: Билеты на рейсы "Аэрофлота" по "плоским" тарифам смогут купить только россияне

"Аэрофлот" объявил о введении ограничений на продажу билетов по так называемым "плоским" тарифам (тарифы на социально значимых направлениях не меняются в цене в зависимости от сезона и загруженности). С 15 июня такие тарифы станут недоступны для иностранцев, пишет "Коммерсант".

Перевозчик объяснил ограничения высоким спросом и "социальной значимостью программы". По данным компании, в прошлом году по "плоскому" тарифу на Дальний Восток и обратно было перевезено 1,5 млн пассажиров. На рейсах Калининград – Москва – более 830 тыс. человек.