В Красноярском крае мужчина расстрелял компанию, громко слушавшую музыку

В поселке Канифольный на юге Красноярского края мужчина открыл стрельбу по людям на улице из-за того, что у них громко играла музыка. Один человек погиб.

ЧП произошло в ночь с 10 на 11 июня. Около магазина на улице Школьной женщина и трое мужчин проводили свой досуг. Местному жителю не понравилось, что компания громко слушает музыку. "В ходе ссоры фигурант произвел несколько выстрелов в сторону компании из имевшегося у него охотничьего ружья", - сообщил в СУ СКР по Красноярскому краю.

Пострадавшие попытались уехать от стрелявшего на машине, но тот продолжил пальбу по автомобилю. 38-летний мужчина получил ранение в область груди и скончался на месте. У других пострадавших огнестрельные ранения, их госпитализировали.

Стрелка задержали, суд заключил его под стражу. Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство четырех лиц).