11 Июня 2026
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер предложил разработать для платформенной экономики особое регулирование в налоговом законодательстве

Губернатор Челябинской области, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер принял участие в состоявшемся накануне заседании межведомственной рабочей группы по развитию экосистем цифровой экономики и цифровых платформ под председательством заместителя Руководителя Администрации Президента России Максима Орешкина.

Обсуждение было организовано в рамках реализации поручения по подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ, обозначенного Президентом в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Основные темы заседания - внедрение платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах, а также совершенствование подходов к развитию законодательства о платформенной экономике.

«Сегодня основная конкуренция в мире идет не только за технологии или ресурсы, но и за время – нужно уметь быстро создавать и внедрять новые решения, привлекать сильные идеи и раскрывать потенциал людей. Поэтому особую ценность приобретают площадки, где инициативы общества получают возможность превратиться в реальные проекты», – отмечал ранее Максим Орешкин, как председатель оргкомитета форума «Сильные идеи для нового времени», направленного на выявление и поддержку инициатив в том числе в цифровой сфере, способствующих развитию страны.

Алексей Текслер в своем выступлении на заседании акцентировал внимание на том, что цифровые платформы существенно отличаются от традиционных форм торговли, выполнения работ и оказания услуг, а значит – требуют отдельного регулирования.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

«Уже принят федеральный закон о платформенной экономике, мы обсуждаем его совершенствование в различных сферах. Эта работа будет продолжаться. Очень важно, что в силу своего отличия от обычной экономики для платформенной экономики требуются и новации в налоговом законодательстве. Зачастую регионы недополучают налоговые поступления от деятельности цифровых платформ, хотя обеспечивают поддержание и развитие необходимой инфраструктуры. Поэтому надо уточнять подход», - сказал глава Южного Урала.

(2026)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор также подчеркнул, что в рамках работы комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» совместно с Минфином России ведется работа по выработке предложений по изменению налогового законодательства: «Это очень важный вопрос, для обеспечения сбалансированного развития и регионов, и самих платформ. Предлагаю всем направлять в наш адрес возможные предложения».

Напомним, Челябинская области входит в число лидеров страны по цифровой трансформации. По итогам 2025-го Челябинская область заняла в рейтинге цифровой трансформации России второе место, разделив его с Сахалинской областью и Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой.

Комментируя итоги, куратор цифровой трансформации регионов, зампред федерального правительства — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко отмечал: «Ключевой критерий качества этой работы — конкретные результаты для граждан и бизнеса. При формировании рейтинга цифровой трансформации мы в первую очередь оцениваем, как цифровые решения улучшают качество жизни людей, делают ее комфортнее и безопаснее. Также нам важно, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому человеку, в том числе жителям отдаленных населенных пунктов».

(2026)|Фото: t.me/poolN74

В ходе заседания межведомственной рабочей группы был принят ряд практических решений, в том числе образованы экспертные группы по следующим направлениям: здравоохранение; образование; занятость; финансы; торговля; транспорт и логистика; городская среда; строительство и недвижимость; сельское хозяйство; энергетика; промышленность; туризм; коммуникации, медиа и развлечения; данные государственных информационных систем (реестров) и цифровых платформ; международное сотрудничество и продвижение российских экосистем цифровой экономики и цифровых платформ на зарубежные рынки. Их задача – оценка текущего состояния внедрения платформенных решений и цифровых технологий в соответствующих отраслях экономики и иных сферах, выявление основных барьеров и рисков для их развития. Результаты работы экспертных групп будут учтены при подготовке стратегии развития цифровых платформ.

 

 

Теги: алексей текслер, максим орешкин, цифровая экономика, платформенная экономика


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