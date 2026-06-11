В Тазовском районе при купании в реке Таз утонули мужчина и женщина

Следственные органы Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины и женщины во время купания в реке Таз в Тазовском районе, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

По предварительным данным, в ночь на 11 июня 2026 года компания друзей после распития спиртного отправилась на реку Таз, не предназначенную для купания. Молодая девушка 2003 года рождения и мужчина 1996 года рождения не смогли самостоятельно выплыть и утонули.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего.

Следственное управление в связи с установлением теплой погоды напоминает об опасности купания в состоянии алкогольного опьянения, о недопустимости купания в непредназначенных для этого местах и о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе на водоемах. Беспечное отношение к этим правилам может привести к трагическим последствиям.