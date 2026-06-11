Похищением девочки в Нижневартовске заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин

Похищением девочки в Нижневартовске заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Обвиняемым по уголовному делу о похищении несовершеннолетней проходит 47-летний житель Нижневартовска. По данным следствия, 7 июня 2026 года обвиняемый совершил похищение малолетней, находившейся в районе Комсомольского озера в городе Нижневартовске. На личном автомобиле фигурант привез ребенка к себе домой, где незаконно удерживал до освобождения потерпевшей сотрудниками правоохранительных органов.

Глава СК России затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.