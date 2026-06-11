В суде Лондона назвали сроки восстановления "Северного потока"

На восстановление газопровода "Северный поток", поврежденного в результате взрывов, может потребоваться около трех лет. Такая оценка дается в материалах Высокого суда Лондона по иску оператора Nord Stream AG к страховым компаниям.

Согласно документам, для ремонта потребуется закупка новых труб стоимостью в десятки миллионов евро, пишет РБК. Также не исключается использование российских трубоукладочных судов.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ по ветке "Северный поток" полностью перестал поступать в Европу. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.