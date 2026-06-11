Маршрут поезда Челябинск – Симферополь сокращён до Керчи

В связи с атаками БПЛА на Крым сокращён маршрут поездов, едущих с материка на полуостров. Новые правила действуют с 10 июня.

Изменения коснулись, в частности, поезда № 193/194 Челябинск – Севастополь. Маршрут сокращён до Керчи.

Пассажиры, прибывшие в Керчь, могут пересесть в автобусы, которые доставят их до конечной точки маршрута, указанной в билете. Те же, кто купил билет до Джанкоя, могут сесть в автобус во Владиславовке или в Симферополе, сообщает "Гранд сервис экспресс".

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на Крым возникли сложности с железнодорожным сообщением с полуостровом. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках.