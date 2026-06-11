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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

По делу о смертельном ДТП в центре Екатеринбурга задержаны водитель и глава транспортной компании

По уголовному делу о смертельном ДТП в центре Екатеринбурга задержаны два фигуранта. Это глава местной транспортной компании и водитель маршрутного автобуса.

Накануне вечером на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в уральской столице произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус снес группу пешеходов и врезался в храм "Большой Златоуст". В результате погибли четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. Несколько пострадавших были доставлены в медучреждения.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, уголовные дела возбуждены в отношении 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании, которой принадлежит данный автобус. Водителю вменяют статью УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Директору – статью УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

По версии следствия, водитель автобуса выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что спровоцировало ДТП и последующий наезд на пешеходов. В свою очередь, директор транспортной компании, как полагает следствие, систематически нарушал правила выпуска транспортных средств на линию, недостаточно контролировал состояние пассажирского транспорта, не организовал надлежащий медосмотр водителей перед выходом их на маршруты, а также нарушал режим труда и отдыха сотрудников.

Оба фигуранта задержаны. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении им обвинения и заключении под стражу.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

В рамках расследования проверяется законность пребывания в России мигранта, управлявшего автобусом. Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, водитель по имени Икромжон прибыл в Екатеринбург самолетом в феврале 2026 года.

"Он работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП он был трезвым. В базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал", - отметил полковник Горелых.

Сам Икромжон Хармаев после ДТП объяснил журналистам, что перед аварией у него якобы появилась боль в голове, на какое-то время он перестал что-либо видеть, а потом перепутал газ с тормозом.

К настоящему моменту полицейские установили личности погибших и пострадавших, за исключением личности погибшего мальчика в возрасте 8-10 лет.

"Среди скончавшихся до прибытия "скорой помощи" женщина по фамилии Соколова, мужчина по фамилии Сонин, еще одна женщина по фамилии Бекетова. У пяти раненых граждан, доставленных в 23-ю и 24-ю горбольницы Екатеринбурга, медиками установлены предварительные диагнозы: переломы, ушибы и гематомы. Двое из пострадавших после оказания помощи были отпущены домой, госпитализация не потребовалась. На место происшествия выезжали заместитель начальника полиции ГУ МВД области Владимир Молодцов, глава управления регионального ГАИ Алексей Спиридонов и усиленная следственно-оперативная группа с криминалистической лабораторией ЭКЦ. Работа по установлению личности погибшего ребенка полицией продолжается", - добавил Валерий Горелых.

По делу назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические. Проводятся обыски в помещениях транспортной компании, идут выемки необходимой технической, характеризующей и иной документации. Анализируются записи камер видеонаблюдения, зафиксировавшие момент ДТП.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Также следователи устанавливают и допрашивают свидетелей, в том числе непосредственных очевидцев происшествия. Проверяется информация о ранее допускавшихся нарушениях водителями маршрутов, обсуживавшихся транспортной компанией.

"Следствие обращается к гражданам, которые стали очевидцами данного ДТП или располагают записями камер видеорегистраторов, зафиксировавших момент происшествия, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся у них важные сведения по телефонам в Екатеринбурге: 297-71-61 и 297-72-17 или путем непосредственного обращения в региональное следственное управление по адресу: Екатеринбург, ул. Щорса, 18", - добавили в СКР.

Там уточнили, что водителю грозит до 7 лет, а директору компании-перевозчика – до 10 лет лишения свободы.

Теги: водитель, компания, дело, ДТП, полиция, СК, автобус, Екатеринбург


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