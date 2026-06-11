ЮГК попробуют продать через голландский аукцион

После несостоявшейся продажи активов ЮГК Росимущество планирует объявить голландский аукцион по их продаже.

Сбор заявок начался сегодня и продлится до 18 июня. Итоги подведут 19 июня 2026 года. На голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи (до 81 млрд руб.).

Шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3,24 млрд руб.). Шаг голландского аукциона на повышение цены составит 0,5% от начальной цены продажи (810 млн руб.), при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения.

Потенциальным покупателям необходимо подать заявку на участие через Росэлторг и внести задаток 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб.). Для признания торгов состоявшимися необходимо участие двух и более покупателей, подавших заявку, комплекты документов, предусмотренные документацией торгов, и внесших задаток, сообщает Росимущество.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно.