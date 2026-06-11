В Центре скалолазания ЦСКА спортсмен сорвался с 15-метровой высоты

В Центре скалолазания ЦСКА на северо-западе Москвы спортсмен сорвался с 15-метровой высоты. Скалолаза госпитализировали, информации о его состоянии пока нет.

По предварительным данным, могла оборваться стропа автоматической страховки. В скалолазном центре сообщили, что сейчас эксплуатация всех автоматических страховок приостановлена, оборудование изъято до завершения проверки, передает Shot. Известно, что очередную сертификацию автоматических страховок центр должен был провести в октябре этого года.

Центр скалолазания ЦСКА на 3-й Песчаной улице в Москве был открыт 6 ноября 2024 года. Это крупнейший в России центр и один из самых больших в мире. Решение о строительстве центра было принято весной 2020 года. Возведением объекта занимался Военно-строительный комплекс Министерства обороны России. На площадке центра проводятся всероссийские соревнования, например, Чемпионаты РФ, здесь тренируются спортсмены национальной сборной, проходят сборы.