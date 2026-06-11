Константин Бабкин: Политика ЦБ — это плотина, которая мешает развиваться экономике

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что укрепление рубля вредно для экономики, что это снижает конкурентоспособность российских компаний, бюджет недополучает денег, а также, что 3 млн человек могут лишиться рабочих мест. Но, если что и ставит под угрозу существование рабочих мест в стране, то это не крепкий рубль, а меры Центробанка по охлаждению экономики, считает председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин.



По словам Константина Бабкина, укрепление рубля — это следствие всей денежно-кредитной политики с высокой ключевой ставкой, с высасыванием денег из экономики, складированием средств в "кубышки" и на депозиты. Также у нас до сих пор сохраняется сырьевой экспортно-ориентированный курс экономики, мы торгуем нефтью, газом, продолжаем экспортировать сырье, а вот поток товаров с Запада уменьшился, это ведет к тому, что валюты в стране много, но на нее мало что можно купить. Это все и укрепляет рубль.

"Мой рецепт состоит в том, чтобы снизить ключевую ставку, изменить налоговую, денежно-кредитную политику, а внешнеторговую политику сделать протекционистской, запустить Новую индустриализацию, и тогда эти рубли будут абсорбированы, будут использованы в реальном секторе экономики, и никаких препятствий для развития у нас не будет", — сказал он Накануне.RU.

Поэтому первопричины проблем — не курс рубля, а сохранение зависимости экономики от экспорта сырья и параллельно принимаемые меры по торможению промышленной активности в стране.

"Именно денежно-кредитная политика — это источник наших основных проблем, а крепкий рубль — уже следствие. И, соответственно, увеличивающееся количество безработных, технологическое отставание, недоступность разных товаров для людей — это все следствие неправильной экономической политики. У нас политика Центробанка, наряду с налоговой политикой, — это две основные плотины, которые мешают по-настоящему развиваться нашей экономике", — заключил он.