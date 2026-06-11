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Фото: Накануне.RU

Экономический совет ЛДПР: Заморозка порога уплаты НДС не облегчает бремя МСП

Порог для начала уплаты малым бизнесом НДС хотят заморозить до 2030 года на уровне годового дохода в 20 млн рублей. А с 2030 снижать до 15 млн, с 2031 — до 10 млн. Это приведет к недополучению доходов в бюджет, заявили в правительстве, но даст предпринимателям, а речь про 360 тыс. предприятий, адаптироваться к новым налогам и в целом к экономической картине.

С 2026 года порог для обязательной уплаты НДС для компаний и ИП на упрощенной системе налогообложения уже был снижен с 60 млн рублей до 20 млн рублей в год. И изначально планировалось каждый год снижать порог еще на 5 млн. Но бизнес отреагировал негативно, заявив, что многие будут вынуждены закрываться. И вот к бизнесу прислушались? Или же заморозка порога теперь не улучшит положение малого предпринимательства?

Своим мнением об этом с Накануне.RU поделился председатель Экономического совета ЛДПР, промышленник Константин Бабкин.

"С одной стороны, есть позитив в том, что дальнейшее снижение порога будет происходить постепенно, и анонсирована унификация налогообложения для всех, вне зависимости от формы и размера бизнеса. Но я бы хотел, чтобы утяжеление налогового бремени в каких-то направлениях сопровождалось его ослаблением в других направлениях. У нас же все время происходит лишь повышение налогов, мы видим стремление как можно больше собрать денег с экономики, не обращая внимания на последствия. Никакой стимулирующей задачи не ставится, ставится просто задача выдавить побольше. Я вижу, что тут нет стратегии, нет внятной идеологии у нашей налоговой политики. И это одна из важнейших проблем, которые мешают развиваться нашей стране", — сказал Константин Бабкин.

Теги: Экономический совет ЛДПР, порог уплаты НДС


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