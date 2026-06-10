По факту ДТП около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге возбуждены уголовные дела

По факту ДТП около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге возбуждены уголовные дела.

Происшествие квалифицировали по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), а также об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг населению, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей и повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Напомним, сегодня около 21.00 на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге произошло столкновение пассажирского автобуса и легкового автомобиля, после которого автобус снес группу пешеходов и врезался в храм.

В результате происшествия погибли четыре человека: две женщины, мужчина и девочка. Несколько пострадавших доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время следователи регионального управления СК России находятся на месте происшествия и принимают необходимые меры к осмотру места происшествия, установлению и допросу очевидцев, назначению экспертиз, а также привлечению виновных к ответственности.