Один из погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге - ребенок

Один из погибших в ДТП с участием автобуса в центре Екатеринбурга - ребенок. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По его данным четверо, включая ребенка, погибли, еще четыре человека пострадали. Спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса. Три человека госпитализированы, на месте работают семь бригад "скорой", включая реанимобили.

Паслер заявил о необходимости проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств. Такое заявление он сделал, комментируя трагедию в центре Екатеринбурга, когда после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

По данным Госавтоинспекции, автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Лифан, после чего выехал на тротуар и сбил стоящих на нем пешеходов. Погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

"Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам. Безусловно, в центре города всегда интенсивное движение транспорта и людей. Поэтому необходимо соблюдать все правила дорожного движения и сохранять бдительность независимо от способа передвижения. Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших", - заявил губернатор.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также выразил соболезнования в связи с трагедией. "Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших", - заявил глава города.

Проверку по факту события начала прокуратура, на место прибыл прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов.