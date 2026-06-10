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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Один из погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге - ребенок

Один из погибших в ДТП с участием автобуса в центре Екатеринбурга - ребенок. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. По его данным четверо, включая ребенка, погибли, еще четыре человека пострадали. Спасатели проводят мероприятия по деблокировке пострадавших из-под автобуса. Три человека госпитализированы, на месте работают семь бригад "скорой", включая реанимобили.

Паслер заявил о необходимости проверить всех перевозчиков на соблюдение требований по выполнению предрейсовых медицинских осмотров водителей и своевременных техосмотров транспортных средств. Такое заявление он сделал, комментируя трагедию в центре Екатеринбурга, когда после столкновения с легковым автомобилем автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов.

По данным Госавтоинспекции, автобус ПАЗ столкнулся с легковым автомобилем Лифан, после чего выехал на тротуар и сбил стоящих на нем пешеходов. Погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетняя девочка.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"Ужасная трагедия, причины которой предстоит установить правоохранительным органам. Безусловно, в центре города всегда интенсивное движение транспорта и людей. Поэтому необходимо соблюдать все правила дорожного движения и сохранять бдительность независимо от способа передвижения. Искренне соболезную семьям погибших и пострадавших", - заявил губернатор.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов также выразил соболезнования в связи с трагедией. "Приношу соболезнования близким погибших. Необходимую помощь окажем пострадавшим и родственникам погибших", - заявил глава города.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Проверку по факту события начала прокуратура, на место прибыл прокурор Ленинского района Дмитрий Ершов.

Теги: ДТП около храма Большой Златоуст, погибшие


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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2026 21:23 Мск По факту ДТП около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге возбуждены уголовные дела

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Ранее 10.06.2026 19:31 Мск Автобус сбил группу людей около храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. Четверо погибли

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