"Роснефть" запустила образовательный цифровой проект для детей коренных народов Севера

"РН-Юганскнефтегаз" (крупнейший нефтедобывающий актив "Роснефти") в партнёрстве с детским технопарком "Кванториум" реализует образовательную программу "Очаг знаний: от традиций к будущему". Проект призван объединить передовые инженерные знания и этнокультурное наследие региона, открывая юным жителям удаленных территорий доступ к востребованным технологическим ИТ-компетенциям.

Пилотной площадкой для просветительской инициативы стала Угутская школа-интернат – одно из ключевых учебных заведений региона, обеспечивающее круглогодичное проживание и системное обучение в период с сентября по май детей из числа коренных народов Севера.

Первым содержательным модулем программы стало углубленное знакомство школьников с технологиями трехмерного моделирования. Под руководством опытного наставника воспитанники освоили базовые принципы инженерного дизайна и создали свои первые объемные цифровые объекты.

Приобретенные компетенции имеют не только ключевое значение для выбора перспективной профессии в области ИТ, инженерии, архитектуры, но и практическую ценность для быта удаленных родовых угодий. Например, юные жители стойбищ могут самостоятельно спроектировать и изготовить незаменимые в традиционном хозяйстве детали инвентаря для рыболовства и охоты.

Даже по завершению учебного года, когда школьники разъедутся по домам, они смогут продолжить обучение. Теперь занятия для детей коренных народов будут проходить онлайн прямо на стойбищах. Совместно с преподавателями и воспитанниками летнего инженерного лагеря на базе Кванториума, они разработают свои проекты. Финалом образовательной программы станет выставка совместных работ и достижений.

Неотъемлемой частью инициативы является формирование полноценной дистанционной образовательной среды непосредственно на территории родовых угодий. Нефтяники оснастят стойбища, участвующие в обучении специализированным аппаратно-программным комплексом, в состав которых войдут высокоточные 3D-принтеры, расходные материалы и портативный компьютер с широкополосным доступом в интернет. Такое решение обеспечивает постоянный доступ к ресурсам детского технопарка и позволит школьникам наравне с городскими сверстниками участвовать в совместных инженерных и культурно-просветительских мероприятиях вне зависимости от времени года и удаленности проживания.