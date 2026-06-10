"Роснефть" запустила образовательный цифровой проект для детей коренных народов Севера

11 Июня 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Роснефть" запустила образовательный цифровой проект для детей коренных народов Севера

"РН-Юганскнефтегаз" (крупнейший нефтедобывающий актив "Роснефти") в партнёрстве с детским технопарком "Кванториум" реализует образовательную программу "Очаг знаний: от традиций к будущему". Проект призван объединить передовые инженерные знания и этнокультурное наследие региона, открывая юным жителям удаленных территорий доступ к востребованным технологическим ИТ-компетенциям.

Пилотной площадкой для просветительской инициативы стала Угутская школа-интернат – одно из ключевых учебных заведений региона, обеспечивающее круглогодичное проживание и системное обучение в период с сентября по май детей из числа коренных народов Севера.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Первым содержательным модулем программы стало углубленное знакомство школьников с технологиями трехмерного моделирования. Под руководством опытного наставника воспитанники освоили базовые принципы инженерного дизайна и создали свои первые объемные цифровые объекты.

Приобретенные компетенции имеют не только ключевое значение для выбора перспективной профессии в области ИТ, инженерии, архитектуры, но и практическую ценность для быта удаленных родовых угодий. Например, юные жители стойбищ могут самостоятельно спроектировать и изготовить незаменимые в традиционном хозяйстве детали инвентаря для рыболовства и охоты.

(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Даже по завершению учебного года, когда школьники разъедутся по домам, они смогут продолжить обучение. Теперь занятия для детей коренных народов будут проходить онлайн прямо на стойбищах. Совместно с преподавателями и воспитанниками летнего инженерного лагеря на базе Кванториума, они разработают свои проекты. Финалом образовательной программы станет выставка совместных работ и достижений.

Неотъемлемой частью инициативы является формирование полноценной дистанционной образовательной среды непосредственно на территории родовых угодий. Нефтяники оснастят стойбища, участвующие в обучении специализированным аппаратно-программным комплексом, в состав которых войдут высокоточные 3D-принтеры, расходные материалы и портативный компьютер с широкополосным доступом в интернет. Такое решение обеспечивает постоянный доступ к ресурсам детского технопарка и позволит школьникам наравне с городскими сверстниками участвовать в совместных инженерных и культурно-просветительских мероприятиях вне зависимости от времени года и удаленности проживания.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, цифровой проект, дети, кмнс


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети