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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Автобус сбил группу людей около храма Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. Четверо погибли

В центре Екатеринбурга автобус 81 маршрута врезался в толпу людей и ограждения около храма Большой Златоуст. Четыре человека погибли.

По сообщениям очевидцев, авария произошла на перекрестке Малышева - 8 марта. Автобус, предположительно, на большой скорости врезался в легковой автомобиль, потерял управление и снес группу людей, после чего врезался в храм.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

На месте работают шесть машин "скорой помощи", две из которых - реанимационные. Также прибыл пожарный расчет и полицейские патрули.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

По предварительным данным, в результате происшествия четыре человека погибли. Количество раненых и личности погибших в настоящее время устанавливаются полицией.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU


На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений выразил соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием. "В храме Большой Златоуст будем сугубо поминать ушедших, и молиться о выздоровлении пострадавших", - написал он в своем канале Telegram.

ДТП с автобусом, сбившим людей около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: ДТП около храма Большой Златоуст, погибшие


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Развитие сюжета:

Ранее 10.06.2026 21:23 Мск По факту ДТП около храма Большой Златоуст в Екатеринбурге возбуждены уголовные дела
Ранее 10.06.2026 20:11 Мск Один из погибших в ДТП с автобусом в Екатеринбурге - ребенок

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