10 Июня 2026
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Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов провел церемонию передачи государственных наград семьям астраханских военнослужащих, погибших в ходе СВО

В администрации Камызякского района Астраханской области состоялась церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В мероприятии приняли участие Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, временно исполняющий полномочия главы района Александр Журавлев.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Указом Президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе проведения спецоперации, Дмитрий Васильев и Роман Альшанов представлены к государственной награде - Ордену Мужества (посмертно).

Дмитрий Васильев родился 23 февраля 2000 года в селе Полдневое Камызякского района Астраханской области. В 2016 году юноша окончил среднюю общеобразовательную школу с отличием в г. Астрахани и поступил в Астраханский государственный архитектурно-строительный университет. По окончании университета получил базовую строительную специальность.

В 2022-2023 годах проходил срочную службу в инженерных войсках (г. Хабаровск). 28 июля 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны РФ и остался служить в войсковой части 30763. За время службы получил звание младшего сержанта (должность «командир отделения»). В январе 2025 года Дмитрий Васильев был отправлен по распределению в зону проведения специальной военной операции. Проходил службу в мотострелковых войсках 114 полка войсковой части 24776 Запорожской области в посёлке Вольное Поле в должности командира отделения. Погиб Дмитрий Васильев 1 марта 2025 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Роман Альшанов родился 6 июля 1987 года в селе Малый Арал Красноярского района. Роман Сулейманович окончил Байбекскую школу, затем профессиональный лицей в г. Астрахани. Получил специальность «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Завершив учебу, молодой человек отслужил в армии. После работал на различных предприятиях.

В июне 2023 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился защищать Родину в зону проведения специальной военной операции. За проявленное мужество в ходе службы удостоен высоких государственных наград — медалей «За отвагу» и Жукова. Погиб при выполнении очередной боевой задачи 15 июня 2025 года.

Ордена Мужества родным погибших земляков передал Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов. Спикер регионального парламента выразил слова благодарности семьям погибших бойцов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Сегодня мы чествуем Героев Отечества, которые проявили исключительное мужество, непоколебимую стойкость и самоотверженность, выполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Вечная память Героям. Низкий поклон родителям!» - подчеркнул Игорь Мартынов.

В ходе церемонии участники мероприятия почтили память погибших военнослужащих минутой молчания.

Теги: государственные награды, игорь мартынов, дума астраханской области


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