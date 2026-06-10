Дума Астраханской области поддерживает федеральные инициативы по защите детей от вейпов

9 июня 2026 года Государственная Дума Федерального Собрания России единогласно приняла закон, направленный на усиление ограничений оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова, вице-спикер регионального парламента Олег Петелин принял участие в пленарном заседании Государственной Думы в режиме видео-конференц-связи. К рассмотрению законопроекта о наделении правом регионов вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина, подключились депутаты законодательных собраний из 71 субъекта РФ.

Принятый Федеральный закон предусматривает введение экспериментального правового режима, а также следующие важные меры, призванные защитить здоровье граждан, особенно несовершеннолетних.

Экспериментальный режим будет действовать с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года (пять лет). Регионы, которые решат присоединиться к эксперименту, смогут вводить дополнительные ограничения на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним, а также других электронных систем доставки никотина. В субъектах РФ, где эти меры вводиться не будут, сохранится общее регулирование. По итогам эксперимента планируется проанализировать его эффективность. Так, обязательное лицензирование розничной и оптовой продажи табака и никотиносодержащей продукции вводится с 1 октября 2026 года; уточнение порядка расчета зон вокруг образовательных учреждений, в пределах которых запрещается продажа табака и вейпов; уголовная ответственность за оборот никотиносодержащей продукции без лицензии в крупном и особо крупном размере. Соответствующий закон также принят депутатами.

В Астраханской области депутаты Думы Астраханской области во главе со спикером Игорем Мартыновым участвуют в системной работе, направленной на защиту здоровья и нравственности детей. Особое внимание уделяется теме вейпов. Так, ещё в начале 2020 года региональным парламентом был принят закон, запрещающий продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. В июле того же года на федеральном уровне был установлен запрет продажи табачной и никотиносодержащей продукции, кальянов несовершеннолетним, а также запрет на вовлечение детей в потребление указанной продукции.