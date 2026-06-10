Молодёжный парламент при Думе Астраханской области седьмого созыва провел итоговое заседание

В молодежном центре «Коса» под председательством Андрея Золотова состоялось итоговое заседание общественного Молодежного парламента при Думе Астраханской области седьмого созыва. Обсуждали результаты работы за пять лет, а также концепцию развития совещательно-консультативного органа на период до 2031 года.

Председатель областной Думы Игорь Мартынов поблагодарил членов Молодёжного парламента за энергию, инициативность, неравнодушное отношение и вклад в общественную жизнь региона: "Молодежный парламент выполняет важнейшую задачу, выступая связующим звеном между молодежью и депутатами Думы Астраханской области. Мы стремились вовлечь вас в законотворческий процесс, дать реальную возможность участвовать в разработке законодательных инициатив — и у вас это получилось. Многие из ваших предложений нашли отражение в региональных законах и были поддержаны на федеральном уровне. Убежден, что ваше стремление сделать жизнь астраханцев лучше и активная работа в Молодежном парламенте станут залогом ваших будущих успехов. Благодарю за проделанную работу!"





К участникам заседания обратился вице-спикер регионального парламента Олег Петелин. «Будьте теми, кто задаёт вопросы, ищет ответы, теми, кто меняет этот мир к лучшему. Помните: вы — голос молодёжи, и этот голос должен звучать громко и уверенно. Убежден, что полученные опыт и знания станут надежной основой для дальнейшего профессионального и личностного роста каждого из вас!» - отметил парламентарий.

Председатель общественного Молодёжного парламента Андрей Золотов представил отчёт о деятельности совещательно-консультативного органа седьмого созыва.

За пятилетний период было проведено 13 заседаний, рассмотрено около 100 вопросов. Члены молодежного парламента организовали более 30 мероприятий, в которых приняли участие свыше 600 ребят. В течение пяти лет была сформирована экосистема проектных инструментов работы с молодежью, многие из которых стали одними из первых в регионе.

В текущем созыве были разработаны и проведены мероприятия, охватывающие основные социально-демографические категории молодежи. Так, для школьников в возрасте от 14 до 18 лет Молодежный парламент проводил политические КВИЗы и деловую игру «Твой выбор» с целью парламентского и гражданско-правового просвещения ,для студентов в возрасте от 18 до 23 лет проводились заседания дискуссионного клуба «Наше мнение» с целью стимулирования политической и электоральной активности молодежи, для молодых специалистов в возрасте от 23 до 35 лет проводилась деловая игра «Законотворческий стартап», направленная на разработку законодательных инициатив, содержащих решение социально-экономических вопросов.

Среди ключевых тем, деловой игры – поддержка института семьи и детства; преодоление темпов роста оттока молодежи из Астраханской области; международное сотрудничество молодежи Прикаспийского региона; развитие добровольчества на территории Астраханской области; формирование условий для профессионального развития молодежи; содействие развитию молодежного предпринимательства.

Как отметил Андрей Золотов, развивалось и межпарламентское сотрудничество. В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Думой Астраханской области и Народным Советом Луганской Народной Республики участники форсайт-сессии обсудили актуальные форматы взаимодействия с молодежью и организационно-правовые основы деятельности молодежных парламентов.

Работа по формированию предложений молодежи в части корректировки законодательства позволила получить «обратную связь» по наиболее актуальным вопросам.

Так, молодые астраханские парламентарии выступили с предложением предоставить самозанятым гражданам право добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию. Речь идет о защите на случай временной нетрудоспособности (больничного). Инициатива нашла поддержку у Председателя Думы Игоря Мартынова. Под его руководством было подготовлено и направлено обращение в Правительство РФ. Также спикер регионального парламента внес данный вопрос на обсуждение федеральных коллег на заседании Комиссии Совета законодателей РФ по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству, которая поддержала данное предложение. В настоящее время принят соответствующий федеральный закон.

Также члены молодежного парламента предложили внести изменения в Закон Астраханской области «О защите нравственности и здоровья детей в Астраханской области» и Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях». Инициатива предполагает ограничение розничной продажи автомобильного бензина несовершеннолетним в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий и уровня травматизма детей. Кроме того, участники предложили установить административную ответственность за розничную продажу автомобильного бензина несовершеннолетним. Данное предложение было поддержано Председателем Думы Игорем Мартыновым и рассмотрено депутатским корпусом, в результате был принят соответствующий региональный закон.

Кроме того, инициативы Молодежного парламента были рассмотрены и поддержаны в рамках конференций Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Так, молодые парламентарии обсуждали вопрос изменения возрастного ценза для участников программы «Пушкинская карта». Инициатива, предполагающая выдачу «Пушкинской карты» детям с первого класса, нашла поддержку депутатского корпуса Думы. После обсуждения на заседании молодежного парламента данный вопрос был включен по предложению комитета Думы по социальной политике в повестку дня заседания очередной Конференции ЮРПА.

Также были поддержаны предложения о расширении перечня мест, в которых запрещается применение пиротехнической продукции в части использовании таких изделий на территории общего пользования, которая прилегает к многоквартирным жилым домам, а также об увеличении возраста молодых предпринимателей до 35 лет в соответствии с Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федерации».

На протяжении пяти лет активисты Молодежного парламента выступали в качестве организаторов и участников федеральных и региональных мероприятий, среди которых – заседания экспертных советов Молодежного парламента при Государственной Думе, мероприятия Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, форумы Росмолодежи, региональный конкурс «Хрустальное сердце Астрахани», акции «Диктант Победы», «Тест по истории Великой Отечественной войны», выставка «Молодые ученые – будущее России», региональный этап конкурса «Земля талантов».

На итоговом заседании молодые парламентарии обсудили концепцию развития общественного молодежного парламента при Думе Астраханской области на период до 2031 года. Заместитель председателя Молодежного парламента Дарья Дубкова рассказала об основных направлениях деятельности совещательно-консультативного органа в новом созыве.

Цель концепции - к 2031 году создать систему молодёжного парламентаризма в регионе, ориентированную на формирование законодательных инициатив с учётом социальных потребностей молодёжи, национальных традиций и региональных особенностей, а также привлечение молодых граждан к государственному строительству.

Также в ходе заседания состоялась церемония награждения. За плодотворную работу в общественном молодежном парламенте при Думе Астраханской области и активное участие в реализации молодежной политики парламентарии были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Думы Астраханской области.