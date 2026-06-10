Депутаты Думы Нижневартовска провели инспекцию спортивных площадок города

Два дня подряд депутаты Думы Нижневартовска - члены рабочей группы по спортивным объектам комитета по социальным вопросам проводили инспекцию многофункциональных и пришкольных спортивных площадок в летний период. За время плановых выездов депутаты проверили более трех десятков спортивных объектов по всему городу.

Накануне народные избранники совместно с представителями администрации побывали на спортивных объектах, расположенных в микрорайонах 15, 14, 13, 10, 11, 7, на территориях школ № 19, 14, 34, 32, 40, 42, 15,13, 29, гимназии №1 и рядом с СК «Олимпия». Сегодня в центре внимания проверяющих стали спортплощадки возле образовательных учреждений № 5,11,10,18,8, в районе Ледового дворца и флагштока на набережной.

По итогам осмотра некоторые школьные площадки, считают депутаты, можно назвать образцовыми. Например, в школе №19 действует многофункциональная зона с открытым доступом для жителей. Это большая охраняемая территория, где есть хороший гимнастический блок, волейбольное поле, полоса препятствий и даже скалолазание. Местные жители активно занимаются здесь лёгкой атлетикой. Однако, по мнению проверяющих, необходимо дополнить пространство универсальной площадкой «зима-лето» — с возможностью играть в футбол летом и в хоккей зимой.

Позитивное впечатления на народных избранников также произвела спортивная зона и в гимназии №1. Здесь в рамках инициативного бюджетирования поэтапно обустроили футбольное поле, полосу препятствий, затем добавили многофункциональную площадку для волейбола и баскетбола, а также воркаут-зону. Учреждение открыто для жителей микрорайона, желающих активно проводить досуг. Кроме того, в соседней школе №14 оборудован корт — так что потребности жителей всего микрорайона в спортивных объектах фактически закрыты.

«Депутаты рабочей группы вместе со специалистами городской администрации завершили выездные комиссии по объезду города с задачей — охватить все спортивные площадки муниципалитета, независимо от форм собственности. В приоритете было рабочее содержание, доступность и безопасность спортивных площадок. По итогам осмотра серьёзных претензий к их содержанию нет: состояние признано удовлетворительным. Разумеется, есть отдельные недочёты, которые потребуют ремонта после зимы. Кроме того, совместно с администрацией мы продолжим решать вопрос обустройства пустующих школьных территорий. В первую очередь такие зоны необходимо превращать в спортивные площадки — чтобы создавать открытые точки притяжения для жителей микрорайонов. Представители администрации проанализируют и подготовят нам список очередности по перспективным местам для будущих спортобъектов, а мы будем добиваться выделения финансирования», - подвел итоги выездных заседаний руководитель рабочей группы по спортивным объектам, депутат Сергей Землянкин.