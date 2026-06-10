ВС России нанесли поражение военно-морской базе ВСУ

ВС России нанесли поражение военно-морской базе ВСУ, а также площадкам для запуска БПЛА дальнего радиуса действия, сообщили в Минобороны РФ.

Также российские войска поразили склады боеприпасов и горючего, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют ВСУ.

Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148-ми районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.