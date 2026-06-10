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Фото: Накануне.RU

На открытие памятника Балабанову в Екатеринбурге ждут Михалкова и Мединского

На следующей неделе Екатеринбург посетят бывший министр культуры РФ, а ныне помощник президента страны Владимир Мединский и известный режиссер Никита Михалков. Они примут участие в открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову.

О визите высокопоставленных гостей сообщает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией. По его данным, кроме Михалкова и Мединского участие в открытии примут сооснователь кинокомпании СТВ и продюсер всех фильмов Балабанова Сергей Сельянов, снимавшийся у режиссера актер Алексей Чадов, глава уральской столицы Алексей Орлов, члены семьи Алексея Балабанова и другие.

Также в церемонии будут участвовать рок-музыканты, песни которых сопровождали фильмы Балабанова, и знаменитые участники Свердловского рок-клуба – Сергей Бобунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин. Кроме этого, на открытие монумента придут одноклассники, коллеги и учитель Алексея Балабанова.

Установка памятника режиссеру Балабанову в Екатеринбурге началась в этот понедельник. Торжественное открытие запланировано на 16 июня.

Теги: Балабанов, Михалков, Мединский, памятник, открытие, Екатеринбург


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