Екатеринбуржца оштрафовали на 40 тысяч рублей за выстрел в собственное бедро

Мировой судья судебного участка №6 Кировского судебного района Екатеринбурга Дарья Чудова оштрафовала местного жителя за стрельбу по самому себе. Об этом сообщает пресс-служба Кировского суда.

Установлено, что 40-летний Олег Толстых приобрел себе пневматический пистолет и, находясь в доме по улице Гражданской войны, решил продемонстрировать его своей сожительнице. Уже в суде из его письменных объяснений выяснилось, что мужчине стало интересно, насколько больно стреляет его оружие. Тогда Толстых прицелился себе в левое бедро и выстрелил, после чего его госпитализировали.

В больнице пострадавшему от самострела наложили швы и отпустили домой.

Сотрудники полиции составили в отношении Толстых протокол об административном правонарушении. Вину в содеянном он признал и раскаялся. Мировой судья квалифицировала действия уральца по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах", оштрафовал на 40 тыс. рублей и конфисковал оружие.

Постановление в законную силу не вступило.