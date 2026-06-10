Долина заявила, что не рассчитывает на возврат всех похищенных денег

Певица Лариса Долина не рассчитывает на получение полного возмещения ущерба в размере 113 миллионов рублей, причиненного действиями мошенников.

"Нет, конечно, я не верю, это нужно прожить, наверное, четыре жизни для того, чтобы получить эти деньги", - цитирует Долину РИА Новости.

По словам исполнительницы, она хотела бы вернуть хотя бы сумму, соответствующую реальной стоимости квартиры в Хамовниках. "Уже не говорю о тех сбережениях, которые у меня были. У меня же украли все, не только квартиру. Все, что я заработала за всю свою жизнь", - отметила артистка.

Напомним, ранее певица Лариса Долина снизила требования по иску к мошенникам, осужденным за аферу с квартирой в Хамовниках. Ранее речь шла о сумме в 176 миллионов рублей.

В июне в Татарстане суд обратил взыскание на земельный участок площадью 787 квадратных метров, принадлежащий одной из женщин, через чьи счета проходили деньги певицы. Ранее по иску Долиной с нее взыскали 13 миллионов рублей неосновательного обогащения и более 1,8 миллиона рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.