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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржцев просят добрать еще 8 тысяч голосов для благоустройства парка по программе ФКГС

Екатеринбургу не хватает еще около 8,2 тыс. голосов для участия в программе "Формирование комфортной городской среды". До конца голосования за парк, который благоустроят в 2027 году осталось всего два дня.

На сегодняшний день проголосовало уже порядка 281 тыс. человек. Трудовые коллективы также активно выступают за благоустройство - свои голоса уже успели отдать сотрудники 974 предприятий. С этим им помогли волонтеры.

"Екатеринбург, как всегда, активно проголосует и выберет самый достойный объект благоустройства. Чем больше голосов, тем лучше. Этими голосами мы приближаем решение о благоустройстве объекта – всем нужно подключаться. Потому что новая озелененная территория возле дома, набережная, парк, сквер – это то место отдыха, где человек после работы может прогуливаться с детьми и внуками, восстанавливаться и еще лучше работать на благо города. Поэтому мы все голосуем за свой родной город", – сказал замдиректора департамента благоустройства города Виктор Юровицкий.

Он добавил, что в Екатеринбурге живут очень ответственные люди, которые всегда активно принимают участие в голосовании.

Напомним, что голосование завершится 12 июня. Сделать свой выбор можно через портал Госуслуг, либо с помощью волонтеров.

Теги: Екатеринбург, ФКГС, голосование, парк, благоустройство


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