Мэр Нью-Йорка раскритиковал организацию ЧМ-2026 в США

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани раскритиковал организацию Чемпионата мира по футболу в США из-за проблем с визами и въездом для участников. По его мнению, политика администрации Дональда Трампа противоречит принципам мирового спорта.

Он отметил многочисленные случаи отказа в визах журналистам, тренерам, а также выдачу однодневных виз некоторым делегациям. Так, визу не получил тренер одной из сборных. Иранской делегации создали большие сложности: 15 ее членам отказали в визах, остальным выдали разрешения на очень короткий срок. В аэропорту Чикаго задержали иракского футболиста, также сообщается о больших трудностях у делегаций Сенегала и Узбекистана. Арбитра из Сомали Омара Абдула Кадира Артана, который должен был стать первым сомалийским арбитром в истории чемпионатов мира, просто развернули обратно, несмотря на действительную визу. Власти сослались на проблемы с его биографией.

Мамдани заявил, что все это "анафема тому, ради чего проводится турнир".

Недавно в США вступил в силу новый указ, ограничивающий въезд для граждан 19 стран. При этом были обещания не применять их к Чемпионату мира. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, но три четверти матчи состоятся в США.