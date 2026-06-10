Россияне уйдут с работы на час раньше в этот четверг

В четверг, 11 июня, большинство россиян закончат работу на час раньше. Трудовой кодекс обязывает компании сокращать смену в день, который предшествует государственному празднику. Эксперты по трудовому праву поясняют, что это правило касается всех, кто работает по трудовому договору. Исключение составляют только сотрудники экстренных служб и заводов с непрерывным производством, где нельзя останавливать процессы. Для всех остальных работников предпраздничный вечер начнется немного раньше обычного.

Это правило действует и для тех, кто работает из дома. Дистанционные сотрудники тоже имеют право закончить дела на час раньше. При этом компании выплатят полную зарплату всем, кто сидит на окладе, - короткий день никак не уменьшит их доход. Тем, кто получает почасовую оплату, работодатели начислят деньги за фактически отработанное время. Если же специфика работы не позволяет человеку уйти пораньше, компания должна оплатить этот лишний час как сверхурочный или предоставить дополнительное время для отдыха.