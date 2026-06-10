Екатеринбургскому адвокату Жанне Калегиной продлили домашний арест

Известный в Екатеринбурге адвокат Жанна Калегина останется под домашним арестом. Такое решение вынес Ленинский районный суд уральской столицы.

Калегину, в прошлом работавшую по громким уголовным делам, арестовали в начале мая. Сообщалось, что ей вменяют два умышленных тяжких преступления против правосудия: подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, а также приготовление к аналогичному преступлению.

По версии следствия, в конце 2025 года юрист с сообщниками подкупили одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности, а также предпринимали действия для установления контакта с целью подкупа другого свидетеля. Домашний арест адвоката должен был закончиться 15 июня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, следователь вышел с ходатайством о продлении меры пресечения Жанне Калегиной. Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест обвиняемой до 16 сентября 2026 года включительно.

Ранее сообщалось, что адвокату может грозить до семи лет лишения свободы.