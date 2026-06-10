Госдума запретила высылать из страны иностранных участников СВО

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон, который запрещает депортировать из России иностранцев, воевавших в составе россйиских Вооруженных сил. Новые правила касаются всех граждан других государств и лиц без гражданства, которые заключили контракт и участвовали в боевых действиях. Теперь власти не могут выдворить таких бойцов из страны или аннулировать их документы. Кроме того, закон запрещает отказывать им в выдаче вида на жительство, разрешения на работу или временное проживание. Эти меры помогут закрепить правовой статус тех, кто помогает российской армии.

Закон также отменяет все решения о депортации или сокращении срока пребывания, которые чиновники приняли в отношении таких иностранцев с 24 февраля 2022 года. Все постановления об аннулировании их документов или отказе в их выдаче теперь теряют силу. Авторы инициативы подчеркнули, что государство должно гарантировать безопасность людям, которые защищают интересы России с оружием в руках. Теперь участники боевых действий могут спокойно оформлять документы и оставаться в стране, не опасаясь внезапного выселения или бюрократических препятствий со стороны миграционных служб.

Ранее Госдума приняла закон о резком повышении миграционных пошлин: получение гражданства подорожает с 4 200 до 50 тысяч рублей, вид на жительство - до 30 тысяч, а разрешение на временное проживание - до 15 тысяч рублей. Также вырастут цены на визы, приглашения и документы для иностранных студентов и рабочих, что принесет бюджету около 16 млрд рублей в год.