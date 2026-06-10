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Фото: Накануне.RU

В Мурманске суд оставил пермского экс-депутата Александра Телепнева за решеткой

Мурманский областной суд во второй раз отказал депутату заксобрания Пермского края Александру Телепневу в освобождении из колонии-поселения при местной ИК-18. Телепнев отбывает четырехлетний срок, назначенный в 2023 году за хулиганство, сообщает РБК Пермь.

Бизнесмен Александр Тепепнев был депутатом заксобрания в 2011-2016 годы и советником губернатора Виктора Басаргина. Имеет три судимости.

Ленинский районный суд Перми вынес в марте 2023 года назначил Телепневу четырехлетний срок в ИК строгого режима за хулиганство в ночном клубе "Наташа". Новое преступление Телепнева квалифицировано как рецидив, так как на тот момент у него было две непогашенные судимости — за жестокое избиение Андрея Ширмана (DJ Smash) и рукоприкладство в отношении студента Глеба Кулакова.

Отбыв часть срока в ИК-2 (Соликамск, Пермский край), бывший депутат добился перевода в колонию-поселение и был направлен в Мурманскую область. Телепнев дважды нарушил внутренний порядок исправительного учреждения, в связи с чем в 2025 году ему было отказано в переводе на принудительные работы в исправительный центр.

14 мая в Мурманский областной суд рассмотрел очередное прошение экс-депутата о смягчении наказания. Например, о замене принудительных работ ограничением свободы по месту жительства.

Апелляционная инстанция в Мурманске не нашла оснований для освобождении пермского экс-депутата из колонии-поселения. Решение может быть обжаловано в Третий кассационный суд общей юрисдикции.

Теги: Александр Телепнев, суд, приговор


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