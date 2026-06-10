В США получили результаты о влиянии смартфонов на снижение рождаемости

В США опубликованы результаты, подтверждающие причинно-следственную связь между распространением смартфонов и снижением рождаемости. Исследовательский отчет обнародован Национальным бюро экономических исследований США.

Первые смартфоны iPhone в США были выпущены в 2007 году и до 2011 года продавались только на AT&T, а так как покрытие сетями связи варьировалось от штата к штату, то это позволило ретроспективно сравнить, как влияло их распространение на снижение рождаемости. И статистика показала, что доступ к сматрфонам сократил рождаемость на 4,5–8,0% в возрасте 15–19 лет и 3,2–6,6% в возрасте 20–24 лет. В более старших возрастах снижение оказалось меньше, но статистически значимо. Речь идет о снижении рождаемости, обусловленном именно смартфонами. Учитывая, что общий уровень рождаемости за этот срок сократился на 22%, вклад смартфонов весьма существенный - около четверти. То есть гаджеты с высокой вероятностью являются одной из основных причин.

Эти данные согласуются с тем, что смартфоны сокращают общение, затрудняют реальные знакомства, создание семьи и рождение детей, пишет председатель Российского Национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. Он отмечает, что влияние гаджетов на жизнь людей до конца не изучено и несет немалые риски. В частности, это влияет на развитие плода при беременности.