Охрана торгового судна отбила атаку вооруженных людей у берегов Йемена

Центр координации морских перевозок при ВМС Великобритании сообщил о нападении на грузовое судно недалеко от берегов Йемена. Инцидент произошел в 88 морских милях к северо-западу от Балхафа. К сухогрузу подошла лодка, в которой сидели шестеро вооруженных людей. Охрана корабля сразу вступила в перестрелку с неизвестными, после чего нападавшие развернули лодку и уплыли. В результате столкновения никто не пострадал, а судно продолжило свой путь, пишет "Ъ".

Власти пока не знают, кому принадлежала лодка и кто именно планировал захват. Представители UKMTO советуют капитанам всех судов соблюдать предельную осторожность, если их маршрут проходит через этот район. Морякам рекомендуют внимательно следить за обстановкой и сообщать о любых подозрительных объектах. Это нападение стало очередным напоминанием о рисках для торговых кораблей в водах Аравийского полуострова, где службы безопасности постоянно фиксируют активность вооруженных групп.

Ранее в Черном море у берегов Турции дроны атаковали три танкера - Altura, Velora и James II, которые шли под флагами Сьерра-Леоне и Палау. По данным СМИ, суда находятся под британскими санкциями, а одно из них направлялось из Новороссийска в Стамбул.