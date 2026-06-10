10 Июня 2026
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВЭБ.РФ выпустил на Московской бирже первые облигации по исламским правилам

ВЭБ.РФ успешно разместил на Московской бирже первый выпуск облигаций, которые работают по принципам партнерского финансирования. Компания привлекла 3,5 млрд рублей на два года под кодом RU000A10FAP5. В торжественном запуске торгов участвовали глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, руководитель биржи Виктор Жидков и зампред ВЭБ.РФ Константин Вышковский. Биржа включила эти бумаги в самый надежный, первый уровень списка. Любой человек может купить такую облигацию за 1 тысячу рублей. Все полученные деньги госкорпорация направит на строительство новых цехов и складов в индустриальном парке "Северные ворота" в Татарстане, пишет "Ъ".

Виктор Жидков отметил, что мировой рынок таких финансов уже достиг триллионов долларов, и в России это направление будет активно расти. Биржа создает для этого понятные и прозрачные правила. Константин Вышковский подчеркнул, что ВЭБ.РФ через этот выпуск ищет новых партнеров, которые готовы делить с государством и доходы, и риски крупных строек. Частные инвесторы выкупили более 40% выпуска, а часть заявок пришла даже от иностранных компаний из дружественных стран.

В Газпромбанке добавили, что это первый в России случай выпуска "сукука" - инструмента, который полностью соответствует международным стандартам и российским законам. Успех сделки доказал, что рынок готов развивать такие проекты и дальше.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на ПМЭФ-2026 спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10-12% к концу 2026 года. По его мнению, если инфляция продолжит замедляться, Центробанк может действовать решительнее. Это станет продолжением политики смягчения, в рамках которой ставка уже упала с 21% в начале 2025 года до 14,5% в апреле 2026 года.

Теги: облигации, биржа, инвестиции


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