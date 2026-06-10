Песков: Детали о подрыве автомобиля в Балашихе не разглашают в интересах следствия

Информация о взрыве иномарки в Балашихе оперативно передали президенту РФ Владимиру Путину, но подробности инцидента не разглашаются в интересах следствия, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Детали, как вы понимаете, не подлежат огласке в связи со следствием, которое ведется", – подчеркнул представитель Кремля. Песков добавил, что это вопрос специальных служб, передает РИА Новости.

9 июня около 5:30 утра в Балашихе взорвался автомобиль, водитель скончался. СМИ писали, что взрыв случился в тот момент, когда мужчина сел в машину и завел ее. В СК сообщили, что в машине марки "БМВ Х3" произошел подрыв взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело. Личность водителя не раскрывалась, по некоторым данным, ему было 62 года.