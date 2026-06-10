Среднему Уралу выделили свыше 54 миллионов рублей на лекарства для льготников

Свердловской области направили 54 млн 32 тыс. рублей на закупку бесплатных лекарств, медицинских изделий и лечебного питания для льготной категории граждан. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Общая сумма, выделенная правительством России на эти нужды, составляет 1,7 млрд рублей. Свердловская область же взяла третье место по сумме полученных средств, среди всех регионов страны.

"Свердловская область — один из лидеров по объему средств областного бюджета, направленных на лекарственное обеспечение. В 2026 году на эти цели выделено 10,5 млрд рублей", — отметили в департаменте информационной политики.

Напомним, в льготную категорию граждан попадают инвалиды, чернобыльцы, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а также люди, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда".

Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач.