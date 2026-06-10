10 Июня 2026
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Происшествия Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

На Кубани самолет Ан-2 экстренно сел на обочину из-за поломки

В районе станицы Калининской Краснодарского края самолет Ан-2 совершил аварийную посадку. Южная транспортная прокуратура сообщила, что во время происшествия никто не пострадал. Сейчас сотрудники ведомства вместе с Ространснадзором выясняют, как пилоты соблюдали правила безопасности полетов. После проверки прокуроры решат, какие меры нужно принять в этой ситуации. Специалисты изучают все детали инцидента, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Журналисты выяснили, что авария с бортом RA-01145 случилась еще 7 июня. Самолет упал на обочину дороги из-за технической неисправности. Пилот остался жив, он получил только ушибы и ссадины. Несмотря на поломку техники в воздухе, летчик сумел посадить машину без тяжелых последствий для окружающих. Сейчас эксперты устанавливают точную причину отказа систем самолета, а правоохранительные органы завершают сбор материалов по этому делу.

Ранее самолет "Уральских авиалиний", летевший из Перми в Анталью, экстренно сел в Екатеринбурге из-за сработавшего датчика неисправности. Пилоты решили прервать полет ради безопасности 220 пассажиров, которых на время ожидания разместили в терминале аэропорта Кольцово и обеспечили едой.

Теги: самолет, рейс, посадка


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