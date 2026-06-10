10 Июня 2026
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

"Спасал бизнес за чужой счет": строитель из Тюмени пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации. Ее название в ведомстве не уточняют, однако по информации источника Накануне.RU речь идет о руководителе строительных компаний "ДИЕС", "Стройдомгарант" Денисе Хлебовском.

Застройщик возводил объекты в Тюмени и Тобольске, Тюменском и Нижнетавдинском районах. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый являлся директором коммерческой организации, занимающейся малоэтажным строительством, которая из-за финансовых проблем не могла отвечать по своим обязательствам. Для "спасения" своей компании он предложил знакомому, неосведомленному о преступных намерениях, создать еще одну фирму для строительства жилых домов и возглавить ее. В период с декабря 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый, позиционируя новую фирму как надежного застройщика, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, заключил с шестью жителями Тюменской области договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов.

С целью создания видимости добросовестного исполнения договорных обязательств он обеспечил частичное проведение подготовительных и строительных работ, после чего работы прекратил. От возвращения заказчикам денежных средств уклонился, жилые дома не достроил. Денежные средства он потратил по своему усмотрению, в том числе на покрытие долгов и строительство домов по договорам своей строительной компании.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 23 млн рублей. По решению суда на имущество обвиняемого наложен арест. Потерпевшими заявлены иски о возмещении ущерба.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

Теги: мошенничество, застройщик, строительство, Стройдомгарант, Денис Хлебовский


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