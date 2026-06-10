СК: Подрыв электрокара в Москве готовили завербованные подростки

Двое подростков причастны к взрыву машины в столичном районе Коньково, они действовали по указанию кураторов, сообщает Следственный комитет РФ.

Электрокар Zeekr загорелся на парковке на улице Введенского 9 июня вечером. По данным следствия, автомобиль принадлежит сотруднику научно-производственного предприятия. В результате инцидента никто не пострадал.

По версии СК, несовершеннолетняя по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство и передала его парню. Он установил взрывчатку под днище электрокара вместе с gps-трекером. Спецслужбы успели предотвратить теракт, исполнителей задержали на месте. Их проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям. Также устанавливаются лица, координировавшие действия подростков.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство, незаконное изготовление, передача, хранение и ношение взрывчатых веществ).