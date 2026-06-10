Уральца обвинили в осквернении символа воинской славы России из-за выложенного фото

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела об осквернении символа воинской славы России. Обвиняемый выложил фото в интернет.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказался житель Новоуральска Виктор Казаков. Как показало расследование, на Аллее Славы в закрытом городе Казаков сфотографировал меловую надпись на одной из мемориальных тумб, которые являются частью памятного комплекса – символа воинской славы РФ. Затем уралец опубликовал фото в одной из соцсетей, сопроводив снимок своим комментарием.

По заключению эксперта, этот текст содержал презрительно-негативное отношение к сооружению. Как считает обвинение, сделав это, Казаков публично осквернил символ воинской славы России.

Сегодня было оглашено обвинительное заключение, исследованы материалы и допрошены два свидетеля. Как отметили в облсуде, сам Виктор Казаков вину не признает.

Рассмотрение дела продолжается. Приговор уральцу будет вынесен позднее.