10 Июня 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума подняла цены на гражданство и миграционные документы

Депутаты Госдумы приняли закон, который в несколько раз увеличивает государственные пошлины для мигрантов. Правительство подготовило этот документ, чтобы эффективнее пополнять бюджет страны за счет платных услуг по оформлению документов. Теперь за получение российского паспорта или выход из гражданства человеку придется заплатить 50 тысяч рублей вместо прежних 4 200. Вид на жительство подорожал с 6 до 30 тысяч рублей, а разрешение на временное проживание выросло в цене почти в восемь раз - до 15 тысяч рублей. Также власти подняли стоимость приглашений на въезд до 8 тысяч рублей и многократных виз до 6 тысяч. Дороже станет и оформление документов для иностранных студентов, а также разрешения для компаний на наем зарубежных работников.

При этом власти сохранили льготы для некоторых категорий людей. Бывшие граждане СССР и участники программы переселения соотечественников по-прежнему не будут платить пошлины за гражданство. Также плату отменили для иностранцев, которые подписали контракт на военную службу в период СВО, и членов их семей. Отдельно депутаты освободили от расходов ученых, специалистов и деятелей культуры, в которых заинтересована Россия. Эксперты ожидают, что такие изменения принесут бюджету почти 16 миллиардов рублей в год. Новые правила начнут действовать через месяц после того, как документ официально опубликуют.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что около 3,5 тысячи иностранцев подали заявки на временное проживание в России из-за приверженности нашим традиционным ценностям. Полиция уже одобрила 90% этих обращений, отказав лишь в единичных случаях. 

Теги: пошлина, гражданство, налог


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